Gölcük'teki Kurslar Denetlendi

Kocaeli
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadık Akar, Gölcük
'te açılan kurslarda incelemelerde bulundu.
Akar'ın, Yüzbaşılar Mahallesi'ndeki giyim kursu incelemesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Hafız Arvas da hazır bulundu.
Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki kurs çalışmalarının başarılı olduğunu belirterek, "Ziyaret ettiğimiz giyim kursumuzda 20 kursiyerimiz burada öğretmenimiz Hanife
Çaycı tarafından eğitim alıyor. Başarılı bir çalışma olduğunu hep birlikte gördük. Asıl özelliği ise öğretmenimiz Hanife Çaycı özel kumaş getirerek üzerinde işlemeler yapıyor. Aynı zamanda atık parçaları işleyip değerlendiriyor. Yani kendi öğrettiği giyim projesini çok özenli olarak yaparak sonuca varıyor." ifadelerini kullandı.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:41