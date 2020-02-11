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Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile kurusıkı ele geçirildi.

11.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:46Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

KOCAELİ'nin ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile kurusıkı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük'e bağlı Saraylı Mahallesi'nde bulunan eve baskın düzenledi. Operasyonda, evde narkotik köpeklerle arama yapıldı. Arama sonucu 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, kurusıkı ve hassas terazi ele geçirildi. Fatih G. (24), Mertcan S. (19) ve Deniz E. (21) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatih G. ve Mertcan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kocaeli, Kenevir, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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