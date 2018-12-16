Gölcük'teki Vanlılar Kahvaltıda Buluştu

16 Aralık 2018 Pazar 15:21



16 Aralık 2018 Pazar 15:21

Gölcük Van İli ve İlçeleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 3. Yöresel Kahvaltı Programı düzenledi.Gölcük'te yaşayan Vanlılar, Değirmendere Mahallesi'nde bir kafeteryada düzenlenen kahvaltı etkinliğinde buluştu.Etkinliğe İstanbul Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fevzi Donat da katıldı.Donat, yaptığı konuşmada, derneklerin öneminin büyük olduğunu belirterek, federasyonlarının ülke genelinde 85 dernekten oluştuğunu bildirdi.Derneklerin tanışma ve kaynaşmaya vesile olduğunu dile getiren Donat, "Bizler İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da 12 derneğimiz var. Burada birlik ve beraberliği çok iyi bir şekilde sağlıyoruz. Bu tür kahvaltı gibi programlar birlik ve beraberliğimizi sağlıyor." diye konuştu.Gölcük Van İli ve İlçeleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Yıldız ise amaçlarının Gölcük'te yaşayan tüm Vanlıları bir araya getirmek olduğunu söyledi.