Haberler » Güncel » Gölcük'ten kısa kısa - Haber

Gölcük'ten kısa kısa

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği kampanya kapsamında, geliri şehit ailelerine verilmek üzere Ankara'da açılacak olan kermese, Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri de destek verdi.

11.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:44Gölcük'ten kısa kısa
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği kampanya kapsamında, geliri şehit ailelerine verilmek üzere 'da açılacak olan kermese, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri de destek verdi.
İlçe Halk Eğitim Müdürü Orhan Temiz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan kampanya çerçevesinde, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM) bünyesinde şehit ailelerine destek vermek amacıyla 5-8 Aralık'ta Anakara'da kermes düzenleneceğini söyledi.
Temiz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin bu kampanyaya giyim ve süs eşyası ile takılardan oluşan el emeği göz nuru ürünlerle destek vereceğini belirterek, "Kursiyerlerimiz, bu ürünleri Ankara'ya gönderilmek üzere müdürlüğümüze getirdiler. Biz de bunları Kocaeli Valiliğimize teslim ettik. Kursiyerlerimizi bu duyarlılıklarından ötürü kutluyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ziyaretliler Derneği aşevi kuruyor
Yaklaşık 16 yıl önce Gölcük Kavaklı Mahallesinde kurulan Gölcük Ziyaretliler Eğitim ve Kültür Derneği, Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaptırdığı kültür merkezine aşevi kuruyor.
Dernek Başkanı Seyfettin Öztürk, yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç ailelerin evlerine sıcak yemek götürülmesi amacıyla yapımına başladıkları aşevinin, yıl başına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.
Hizmet etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:
"Birçok projelerimizi gerçekleştirdik, birçok projemiz daha var. Bizim için şimdilik en önemli projemiz ise derneğimize bir aşevi kazandırmaktır. Bunun için yoğun bir çalışma içerisineyiz. Aşevi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İhtiyaç sahibi ailelere her zaman gıda yardımı yapıyoruz. Ancak bu ailelerin evine sıcak yemek girmiyor. Bundan dolayı biz dernek yönetimi olarak almış olduğumuz kararla yardıma muhtaç ailelerimizin evine sıcak yemek girsin istiyoruz. Bu çalışmalarımızın yıl başına kadar tamamlanmasını hedefledik."

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Ankara, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:29 Şemdinli'de fidan dikimi
18:34 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
18:33 Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine gönderilmesi
18:32 Atatürk Havalimanı'nda kaza; uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı
18:32 Mersin mezitlili kadınlar, salep yetiştirecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:35:28