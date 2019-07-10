10.07.2019 10:11
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Gölcük Yaylası'na yeni otel

Gölcük Yaylası

Ödemiş Belediyesi tarafından Gölcük Yaylası'na yapılacak otelin inşaatına başlandı.

Ödemiş Belediyesi tarafından Gölcük Yaylası'na yapılacak otelin inşaatına başlandı.
Gölcük Yaylası'nda, belediyeye ait otelin yıkılarak yerine yapılacak Gölcük Otel için temel atma töreni düzenlendi.
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, törende, projenin eski belediye başkanı Mahmut Badem döneminde başlatıldığını hatırlattı.
Otel inşaatının kendilerine nasip olduğunu belirten Eriş, "Gölcük, Ödemiş'in üç çekim merkezinden biri. Buradaki otelimizin yenilenmesi gerekiyordu. Bugün temeli atılan otel doğası ile ünlü Gölcük turizminin gelişmesine katkı sunacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine yapılacak otel 74 oda olarak planlandı.
Otelin gelecek turizm sezonuna yetişmesi bekleniyor.
Törene, eski Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: AA
Ödemiş Belediyesi, Ödemiş, Gölcük, Güncel

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