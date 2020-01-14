Haberler » Güncel » Gölcük Yaylası'nda karın kapattığı yollar açıldı - Haber

Gölcük Yaylası'nda karın kapattığı yollar açıldı

Yalıhüyük'e bağlı Gölcük Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı.

14.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:52Gölcük Yaylası'nda karın kapattığı yollar açıldı
'e bağlı Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı.
Fen İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri kapalı olan ve yer yer kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşan yayla yollarını tamamen açtı.

Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Gölcük yaylamız bu yıl bereketli bir yağış alıyor. Kar kalınlığı 1 ila 1,5 metreye ulaştı. Zaman zaman belediyemizin iş makinaları ile yol açma çalışmaları yürüttük. Ancak yoğun yağan kar nedeniyle tekrar kapanmıştı. Fen İşleri bölge müdürlüğümüz çalışma başlattı. Yaylamızın iç yolları Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince rotatif kar püskürtme makinaları ile açıldı. Bu sayede Yayla da evi bulunan vatandaşlarımız evlerine ulaşabilecek. Aynı zamanda yayla evlerini kontrol edebilecek." dedi.

Hasan Koçer, Yalıhüyük, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:42  Samsung'un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışta - Haber
09:42  Araban'da "Gezgin Okullar" projesi - Haber
09:42  Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber
09:37  Altındağ'dan Muş'a gönül köprüsü - Haber
09:36  Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruluyor - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
14.01.2020 09:44:09