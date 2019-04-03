03 Nisan 2019, 17:20
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Gölcükspor - Halide Edip Adıvarspor: 1-4

Gölcükspor - Halide Edip Adıvarspor: 1-4

STAT: Gölcük ŞehirHAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Selman Timur (xx), Mehmet Mithat Levent (xx)GÖLCÜKSPOR: İlyas (x) - Sedat (x), Furkan (x)(Dk. 80 Aziz), Mehmet (x), İbrahim (x), Uğur Erk (x), Rıdvan (x), Ömer Faruk (x), Onur (x), Uğur Uğur (x) (Dk.65 Barış x), Ömer (x)(Dk.



STAT: Gölcük Şehir

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx),  Selman Timur (xx),  Mehmet Mithat Levent (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (x) - Sedat (x), Furkan (x)(Dk. 80 Aziz), Mehmet (x), İbrahim (x), Uğur Erk (x), Rıdvan (x), Ömer Faruk (x), Onur (x), Uğur Uğur (x) (Dk.65 Barış x), Ömer (x)(Dk.39 Erdem x)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman Enes (xx) - Fatih Cin (xxx), Hüseyin (xx), Batuhan (xx)(Dk.86 Erdem), Emre (xx), Furkan (xx), Fevzi Can (xxx), Yener (xx), Barış (xxx)(Dk.65 Muhammed xx), Gökhan (xx)(Dk. 88 Halil),  Necati (xxx)

GOLLER: Dk.15 Sedat (Pen) (Gölcükspor), Dk.38 Emre (pen), Dk. 72 ve 79  Fevzi Can, Dk. 82 Fatih Cin (Halide Edip Adıvarspor)

KIRMIZI KART: Dk 38 Onur Özcan (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Onur, Uğur Uğur, Rıdvan (Gölcükspor), Fatih, Necati, Batuhan (Halide Edip Adıvarspor)

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Gölcükspor, sahasında Halide Edip Adıvarspor'a 4-1 yenildi.

- Kkocaeli Gölcük, Uğur Uğur, Gölcükspor, Spor
Kaynak: DHA



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