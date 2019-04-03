Gölcükspor - Halide Edip Adıvarspor: 1-4

STAT: Gölcük
Şehir
HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Selman Timur (xx), Mehmet Mithat Levent (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (x) - Sedat (x), Furkan (x)(Dk. 80 Aziz), Mehmet (x), İbrahim (x), Uğur Erk (x), Rıdvan (x), Ömer Faruk (x), Onur (x), Uğur Uğur
(x) (Dk.65 Barış x), Ömer (x)(Dk.39 Erdem x)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman Enes (xx) - Fatih
Cin (xxx), Hüseyin (xx), Batuhan (xx)(Dk.86 Erdem), Emre (xx), Furkan (xx), Fevzi Can (xxx), Yener (xx), Barış (xxx)(Dk.65 Muhammed xx), Gökhan (xx)(Dk. 88 Halil), Necati (xxx)
GOLLER: Dk.15 Sedat (Pen) (Gölcükspor
), Dk.38 Emre (pen), Dk. 72 ve 79 Fevzi Can, Dk. 82 Fatih Cin (Halide Edip
Adıvarspor)
KIRMIZI KART: Dk 38 Onur Özcan (Gölcükspor)
SARI KARTLAR: Onur, Uğur Uğur, Rıdvan (Gölcükspor), Fatih, Necati, Batuhan (Halide Edip Adıvarspor) TFF
3. Lig 3. Grup mücadelesinde Gölcükspor, sahasında Halide Edip Adıvarspor'a 4-1 yenildi.
- Kkocaeli
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Kaynak: DHA