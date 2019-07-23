Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi

ABD'nin Ohio eyaletindeki göllerden birinde cinsel ilişkiye giren çift, polis zoruyla sudan çıkarıldı. Çiftin aralarında çocukların da bulunduğu insanların gözü önünde cinsel ilişkiye girdi.

POLİS SUDAN ÇIKARDI

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; olay Cumartesi günü yaşandı. Çift Fairport Park'taki bir gölde suya dalmıştı. Ancak göl kenarında güneş banyosu yapan bir adam, gördükleri karşısında şoke oldu ve çifti kayda almaya başladı. Dünyayı takmaz görünen çift, birkaç metre ötelerinde oynayan çocuklara bile aldırış etmeden sevişmeye devam etti. Gölde güvenliği sağlayan bir cankurtaran kadın suda cinsel ilişkiye giren çifti görüp polise haber verdi. Olay mahalline gelen polis, çifte sudan çıkmaları yönünde talimat verdi.

"BENİM GÖRDÜĞÜMÜ SİZ DE GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Görüntüleri Facebook adresinde yayınlayan Jesus Medina adlı kişi şunları yazdı: Cumartesi günü Fairport Park'ta çocuklarımla birlikte güneşli günün tadını çıkarıyorduk. Suda tuhaf sesler çıkaran bir çift gördüm. Cankurtaran hanım 'Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?' diye sordu. Ben de 'Evet görüyorum' dedim." Çift hakkında işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Ancak olay adli mercilere taşınırsa ciddi bir ceza alabilecekleri belirtildi.