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Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gölde Dehşet filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Gölde Dehşet filmi hakkında Gölde Dehşet konusu, Gölde Dehşet özeti ve Gölde Dehşet oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Gölde Dehşet filminin detayları…

28.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:33
Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti!

Gölde Dehşet filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Gölde Dehşet filmini izleyecek olanların merak ettiği Gölde Dehşet konusu nedir, Gölde Dehşet oyuncuları kimler ve Gölde Dehşet özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖLDE DEHŞET FİLMİNİN ÖZETİ

Birçok insanın köpekbalıkları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasadışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Clint Gray sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışacaktır.

GÖLDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yayın tarihi: 30 Ekim 2015 ( Vietnam )

Yönetmen: Jerry Dugan

Film müziğinin bestecisi: Nicholas Rivera

Senaryo: Gabe Burnstein, David Anderson

Oyuncular: Dolph Lundgren, Sara Malakul Lane, Lily Brooks O'Briant , James Chalke

Etiketler: Vietnam, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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