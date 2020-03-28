Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti!

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GÖLDE DEHŞET FİLMİNİN ÖZETİ

Birçok insanın köpekbalıkları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasadışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Clint Gray sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışacaktır.

GÖLDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yayın tarihi: 30 Ekim 2015 ( Vietnam )

Yönetmen: Jerry Dugan

Film müziğinin bestecisi: Nicholas Rivera

Senaryo: Gabe Burnstein, David Anderson

Oyuncular: Dolph Lundgren, Sara Malakul Lane, Lily Brooks O'Briant , James Chalke