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Gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki Aslantaş Baraj Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan Mustafa Sarıdal'ın (18) cansız bedenine ulaşıldı.

13.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:27
Gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki Aslantaş Baraj Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan Mustafa Sarıdal'ın (18) cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde meydana geldi. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen dün öğle saatlerinde gölde gezinti yapmak isteyen Mustafa Sarıdal ile 2 arkadaşı, tekneyle suya açıldı. İddiaya göre gezinti sırasında tekne su almaya başlayınca Mustafa Sarıdal, A.B. ve ismi açıklanmayan bir kişi suya atladı. Sarıdal'ın 2 arkadaşı gölden yüzerek çıkarken, kendisi kayboldu. A.B.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göldeki arama çalışmalarına çevredeki balıkçılar da destek verdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Dün akşam saatlerinde hava muhalefeti nedeniyle aramaya ara verildi. Bugün sabah başlayan aramalarda sualtı polisleri Sarıdal'ın cansız bedenine ulaşarak karaya çıkardı. Sarıdal'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadirli, Güncel
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