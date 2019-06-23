23.06.2019 10:40
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Gölde kaybolan gencin cesedi bulundu

Gölde kaybolan gencin cesedi bulundu

Adana'da serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki Mert Kurt'un cesedi bulundu.

Adana 'da serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki Mert Kurt 'un cesedi bulundu.

Dün akşam saatlerinde serinlemek için 3 kuzeniyle birlikte Seyhan Baraj Golü'ne giren Mert Kurt , yorgun düşünce karaya çıkamadı. Kurt'un gözden kaybolması üzerine kuzenleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen su altı polisleri, Kurt'a ulaşmak için gölde çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama sonucunda Kurt'a ulaşılamadı.

Bugün ise olayın gerçekleştiği bölgede arama çalışmaları yeniden başladı. Sabah saatlerinde Mert Kurt 'un cansız bedenine ulaşıldı.

Kurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
Seyhan , Adana , Mert Kurt , 3. Sayfa

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