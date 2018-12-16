Gölde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor
SAMSUN - Samsun
'un Bafra
ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşen şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Derbent
Baraj Gölü Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan dengesini kaybedip göle düşmüştü. Samsun'dan gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD
ekiplerinin gece geç saate kadar yaptığı arama çalışmalarında şahsa ulaşılamamıştı. Bugün sabahın ilk ışıkları ile bölgeye gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, Derbent Barajı'nda balık restoranı bulunan Özcan'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Derbent,Bafra,Samsun
16 Aralık 2018 Pazar 13:35