Golden Palm Awards'ta Yılın En İyi İhracat Markası Ödülünü Sarbay Group Aldı

"Yılın En İyi İhracat Markası" ödülünü 30'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Sarbay Group aldı.

Avrupa, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yaptığı ihracatlarla dikkat çeken Sarbay Group; ayakkabıdan, çantaya, gıdadan, kozmetiğe, promosyona kadar birçok hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor.

Gecede ödülünü ünlü oyuncu Jessica May'dan alan Sarbay Group Yönetim Kurulu Başkanı Sengül Sarışın; "Firmamızın kuruluş amacı yüksek kalitede, kullanım kolaylığı içeren, hijyen anlamında kullanıcıya güven veren ürünler üreterek, üretim bazlı büyümeyi hedef alarak bağlı bulunduğu sektörde lider olmaktır. Dünya'nın 4 kıtasındaki yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kısa, ancak emin ve büyük adımlar yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan Golden Palm Awards'ta Yılın İhracat Markası ödülünü almaktan dolayı öok mutluyuz bu ödülü tüm çalışanlarım adına alıyorum" dedi.