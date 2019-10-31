Golden State'e büyük şok! Stephen Curry'nin eli kırıldı

NBA'de sezona kötü bir giriş yapan Golden State Warriors, yıldız basketbolcu Stephen Curry şoku yaşanıyor. Gece yarısı oynanan Phoenix Suns karşılaşmasında turnike yapmak isterken yere dengesiz düşen Curry, Suns'ın oyuncusu Aaron Baynes'in de üzerine düşmesiyle acı içinde yerde kaldı.

KONTROLLERDEN SONRA BELLİ OLACAK

Sol kolu Baynes'in altında kalan Curry'nin ilk kontrollerinde sol el ikinci metakarpal kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Pozisyon sonrasında soyunma odasının yolunu tutan deneyimli ismin yapılacak kontrollerinin ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli olacak.

31 yaşındaki basketbolcu geçen sezon oynadığı 69 maçta 27.3 sayı ve 5.2 asist ortalaması yakalamıştı.