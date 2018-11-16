16 Kasım 2018, 13:30
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Golden State Warriors Deplasmanda Kaybetti

Golden State Warriors Deplasmanda Kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'a 107-86 yenildi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, 27  sayıyla oynayan James Harden'ın öne çıktığı maçta Rockets'a 107-86 mağlup oldu ve  bu sezon dördüncü yenilgisini yaşadı.
Konuk takımda Kevin Durant 20, Kevon Looney 12, Quinn Cook 11 sayıyla  oynadı. Ev sahibi ekipte ise Harden'ın ardından James Ennis 19 sayıyla galibiyete  katkıda bulunurken, Clint Capela 10 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Houston Rockets-Golden State Warriors: 107-86
Denver Nuggets- Atlanta Hawks: 138-93
Los Angeles Clippers- San Antonio Spurs: 116-111
James Harden,Houston Rockets

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