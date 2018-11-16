Golden State Warriors Evinde Galip

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, evinde Hawks'ı Kevin Durant ve Klay Thompson ikilisinin 53 sayılık katkısıyla 110-103 mağlup ederek 15. maçında 12. galibiyetini aldı. Stephen Curry
ve Draymond Green'in forma giymediği maçta son şampiyon Warriors adına Durant, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, Thompson 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Ev sahibi ekipte Quinn Cook 18, Jonas Jerebko 14 sayı attı.
Art arda 4. olmak üzere 10. maçını kaybeden Hawks'ta Taurean Prince
22, Kent Bazemore 18, Alex Len 14 sayı kaydetti.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
Sonuçlar Cleveland
Cavaliers- Charlotte Hornets
: 113-89Denver Nuggets- Houston Rockets
: 99-109Golden State Warriors- Atlanta Hawks
: 110-103
Atlanta Hawks