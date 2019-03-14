Golden State Warriors, Houston Deplasmanında Galip

NBA'de Golden State Warriors, deplasmanda karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 106-104'lük skorla yendi. Warriors'ta Klay Thompson Rockets potasına 30 sayı bıraktı.<br><br>NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Toyota Center'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 106-104 mağlup ederek ligdeki 46. galibiyetini aldı. Warriors'ta Klay Thompson 30 sayı, 6 ribaund, DeMarcus Cousins 27 sayı, 8 ribaund ve Stephen Curry ise 24 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 26. yenilgisini alan Rockets'ta James Harden'ın 29 sayı, 10 asisti yetmedi.<br><br>NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle: <br><br>Oklahoma City Thunder: 108 - Brooklyn Nets: 96<br><br>Washington Wizards: 100 - Orlando Magic: 90<br><br>Atlanta Hawks: 132 - Memphis Grizzlies: 111<br><br>Miami Heat: 108 - Detroit Pistons: 74<br><br>Houston Rockets: 104 - Golden State Warriors: 106<br><br>Phoenix Suns: 97 - Utah Jazz: 114 - İSTANBUL