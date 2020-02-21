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Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayında sahalara dönecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors, all-star oyuncusu Klay Thompson'ın sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıkladı.

21.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:00Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayında sahalara dönecek
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors, all-star oyuncusu Klay Thompson'ın sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıkladı.

Warriors'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yıl haziran ayında Toronto Raptors ile oynanan NBA final serisinin 6. maçında sol diz ön çapraz bağları kopan Thompson'ın bu sezon sahalara dönmeyeceği duyuruldu.

Geçen sezon yapılan açıklamada, bu ayki all-star organizasyonunun ardından takıma dönebileceği ifade edilen Thompson'ın sahalara dönüşünün eylül ayını bulacağı belirtildi.
Kariyerine 2011'de Warriors'ta başlayan 30 yaşındaki şutör oyuncu Thompson, takımıyla 3 NBA şampiyonluğu yaşadı ve 5 kez all-star seçildi.

Thompson, geçen yıl normal sezonda maç başına 21,5 sayı, 3,8 ribaunt, 2,4 asistle oynamıştı.

Toronto Raptors, Spor

Kaynak: AA

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