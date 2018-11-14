14 Kasım 2018, 13:05
»»

Golden State Warriors'u, Kevin Durant Sırtladı

Golden State Warriors

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Atlanta Hawks'ı 110-103 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, evinde  Hawks'ı Kevin Durant ve Klay Thompson ikilisinin 53 sayılık katkısıyla 110-103  mağlup ederek 15. maçında 12. galibiyetini aldı.
Stephen Curry ve Draymond Green'in forma giymediği maçta son şampiyon Warriors adına Durant, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, Thompson 24  sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Ev sahibi  ekipte Quinn Cook 18, Jonas Jerebko 14 sayı attı.
Art arda 4. olmak üzere 10. maçını kaybeden Hawks'ta Taurean Prince  22, Kent Bazemore 18, Alex Len 14 sayı kaydetti.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers- Charlotte Hornets: 113-89
Denver Nuggets- Houston Rockets: 99-109
Golden State Warriors- Atlanta Hawks: 110-103
Atlanta Hawks

YORUMLAR