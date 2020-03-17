Goldman: Çin ilk çeyrekte yıllık yüzde 9 küçülebilir
Goldman Sachs ekonomistlerinin son tahminine göre Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 küçülebilir.
17.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:14
Goldman Sachs ekonomistlerinin son tahminine göre Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 küçülebilir.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Goldman Sachs, Ekonomi
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