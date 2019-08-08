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Goldman Sachs: Altın fiyatı altı ay içinde 1,600 doları aşacak

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, ticaret savaşlarının sürmesi durdumunda, altın fiyatlarının gelecek altı aylık dönemde 1,600 doları aşacağını öngörüyor.

08.08.2019 09:47 Goldman Sachs: Altın fiyatı altı ay içinde 1,600 doları aşacak
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, ticaret savaşlarının sürmesi durdumunda, altın fiyatlarının gelecek altı aylık dönemde 1,600 doları aşacağını öngörüyor.
Goldman Sachs'ın yayınladığı notta, "Büyüme endişeleri, ticaret savaşı etkisiyle devam ederse, borsa yatırım fonlarının desteğiyle altın fiyatları yükselişe devam edebilir" denildi ve altına dayalı borsa yatırım fonlarının ivme kazanarak neredeyse 2016 yılında olduğu kadar güçlendiği ve kısa vadede artışa devam edeceğini düşündükleri eklendi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, Ekonomi

Kaynak: DHA

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