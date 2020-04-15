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Goldman Sachs, Citigroup ve Bank of America'nın ilk çeyrek bilançolarında Kovid-19 etkisi

Amerikan uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46, Citigroup'un net karı yüzde 46 ve Bank of America'nın net karı ise yüzde 45 azaldı.

15.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:40
Goldman Sachs, Citigroup ve Bank of America'nın ilk çeyrek bilançolarında Kovid-19 etkisi
Amerikan uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46, Citigroup 'un net karı yüzde 46 ve Bank of America'nın net karı ise yüzde 45 azaldı.
Goldman Sachs, Citigroup ve Bank of America, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kısmen etkili olduğu bu yılın ilk çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.
Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, kuruluşun 2020'nin ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azalarak 1,21 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'un ilk çeyreğinde 2,25 dolar net kar elde etmişti.
Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 3,1 dolar olarak hesaplandı. Şirketin hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 5,7 dolar olarak kaydedilmişti.
Goldman Sachs'ın ilk çeyrek geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 8,7 milyar dolara geriledi. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki geliri 8,8 milyar dolar olmuştu.
Citigroup
Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2020'nin ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azalışla 2,5 milyar dolara düştü. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,7 milyar dolar net kar elde etmişti.
Kurumun hisse başına karı bu yılın ilk çeyreğinde 1,05 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 1,87 dolar olmuştu.
Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 18,5 milyar dolardan 20,7 milyar dolara çıktı.
Bank of America
Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak 4 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'un ilk çeyreğinde 7,3 milyar dolar net kar elde etmişti.
Kurumun hisse başına karı ise geçen yılın ilk çeyreğinde 0,70 dolar olurken, bu yılın aynı döneminde 0,40 dolara seviyesinde gerçekleşti.
Şirketin ilk çeyrekteki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 düşüş göstererek 22,8 milyar dolara geriledi. Geçen senenin ocak-mart döneminde Bank of America'nın geliri 23 milyar dolar olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Goldman Sachs, Citigroup, Ekonomi
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