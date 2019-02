Goldman Sachs'dan Petrol Fiyatı Tahmini

Kaynak: Enerjienstitusu.com

Suudi üreticilerin Amerikan kaya gazı üreticilerinin üretim artışından daha hızlı bir biçimde arzlarını kestiklerini belirten ünlü yatırım bankası Goldman Sachs petrol fiyatlarında dair yeni beklentilerini açıkladı.Goldman Sachs analistlerinden Jeffrey Currie petrol fiyatlarının mevcut seviyelerinden %13 civarında bir artış görebileceği öngörüsünü paylaştı.Brent fiyatının yakın zamanda üretim kesintilerinin etkisiyle varil başına $70-75 seviyesine ulaşabileceği beklentisini dile getirdi."Petrol piyasası Mart ve Nisan aylarında büyük olasılıkla sıkılaşmayı sürdürecek" diyen Currie "Fiyatlar kolayca $70-75 seviyelerinde işlem görebilir, böyle bir ortamın geçici olacağına inanıyoruz" diye ekledi.Ve kurumun yıl sonu itibariyle $60 olan beklentisini yineledi.2018'in son çeyreğinde %35 düşen Brent petrol fiyatı yeni yılda %23 yükseliş kaydetti. Suudi Arabistan OPEC+ ülkelerle vardığı arz kesintisi anlaşması sonucunda üretim kesintilerine başladı. Mart ayında Suudi Arabistan'ın günlük kotasının 500.000 varil altında üretim yapmaya doğru ilerlediğini belirten Currie, Venezuela ihracatının en az günlük 100.000 varil kaybedeceği ve önümüzdeki dönemde politik sorunlar çözülmezse bu kaybın günlük 200.000-300.000 varil seviyelerine ulaşabileceğini vurguladı.Goldman Sachs talep cephesinde ise Çin cephesinde dair Ocak ayında iyileşen talep beklentilerine ek olarak, Fed 'in daha güvercin açıklamaları ile Hindistan Fransa ve İtalya 'nın tüketimlerinin daha güçlü olabileceğine dair beklentiler etkili olacak diyor.