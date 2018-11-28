Goldman Sachs'ın Seul Şubesine 6 Milyon Dolar "Açığa Satış" Cezası

– Güney Kore
'nin finansal düzenleyicisi Çarşamba
günü yaptığı açıklamada, ülkede yasadışı olan "sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınması suretiyle satılması" suçlamasıyla Goldman Sachs Group
Inc.'in Seul
şubesine 6.66 milyon dolar ceza kesmeye karar verdiklerini duyurdu.
Bernama'da yer alan haberde, bu cezanın, şu ana kadar ülkede "açığa satış" suçlamasıyla finansal bir kuruluşa verilmiş en büyük ceza olduğuna dikka çekildi. Yatırımcıların öngörüsünün Finansal Hizmetler Komisyonunun (FSC) Mayıs sonlarına doğru gerçekleşen "açığa satış" suçlamasıyla Goldman Sachs
'a yaklaşık 886 milyon dolar ceza verilmesi yönünde olduğu belirtildi. - İstanbul
Çarşamba İlçesi,Güney Kore,Seul,Goldman Sachs
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:33