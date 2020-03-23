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Goldman Sachs küresel ekonomide yüzde 1.0 daralma bekliyor

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs bu yıl küresel reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1.0 daralmasını beklediğini açıkladı.

23.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:19
Goldman Sachs küresel ekonomide yüzde 1.0 daralma bekliyor

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs bu yıl küresel reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1.0 daralmasını beklediğini açıkladı.

Goldman Sachs'a göre, dünya genelinde hükümetlerin, Covid-19 salgınına karşı benzeri görülmemiş önlemler almalarına karşın, bu yıl küresel ekonomi, 2008 küresel mali krizini izleyen yıla göre daha sert gerileyecek.

Goldman Sachs müşterilere gönderdiği notta, "Koronakriz - ya da daha doğrusu, bu krize verilen tepki - savaş sonrası tarihte daha önce görülmemiş ekonomik faaliyet üzerinde, finansal sınırlamanın tersine, fiziksel bir engel oluşturuyor" uyarısı yaptı.

Goldman Sachs ABD büyümesinin önceki savaş sonrası rekorun iki buçuk katı büyüklüğünde %24'lük düşüş de dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki reel GSYH'nın ikinci çeyrekte  "çok keskin" daralmasını öngörüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, Ekonomi, Ekonomi

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