20.06.2019 16:27
Haberler»Ekonomi»Haber

Goldman Sachs: Tesla hisselerinde düşüş devam edecek

Goldman Sachs: Tesla hisselerinde düşüş devam edecek

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Tesla'nın hisse başına değer hedefini, Çarşamba gününe göre yüzde 30 düşürerek, 200 dolardan 158 dolara çekti.

ABD merkezli yatırım bankasıGoldman Sachs, Tesla'nın hisse başına değer hedefini, Çarşamba gününe göre yüzde 30 düşürerek, 200 dolardan 158 dolara çekti. Hedef değerdeki düşüşün sebebi olarak talep endişeleri gösterilirken, hisse değerlerindeki düşüşün devam edebileceğine işaret edildi.
Goldman Sachs analisti David Tamberrino, "Yatırımcıların sorması gereken soru, Tesla'nın Model S, Model X ve Model 3 araçlarının sürdürülebilir talep düzeyleri ve Model Y'nin piyasaya çıkışıyla nasıl etkilenecekleri olmalı" dedi ve Tesla'nın araçlarının sürdürülebilir talep düzeylerinin artmaması halinde aşağı yönlü revizyonların devam edeceğini söyledi.
Tesla hisseleri, Çarşamba gününü yüzde 0.75 artışla 226.43 dolar düzeyinde tamamladıktan sonra, Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.6 değer kaybetti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri,Goldman Sachs,Nicola Tesla,Ekonomi

Son Dakika Haberleri
16:44AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
16:43Erzurum Ticaret Borsası
16:42Tescilli Salihli Kirazı üreticinin yüzünü güldürdü
16:34EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
16:32Muhtar Bilgi Sistemi ile 50 bin başvuru çözüme kavuştu
16:32“İhracatçılara savcılık kapısı görünebilir”
16:27Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı