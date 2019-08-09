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Goldman Sachs ve Apple işbirliğinden yeni kredi kartı

Yatırım Bankası Goldman Sachs, Apple ile birlikte yüksek faizli kredi puanı olan müşterilerine yönelik velimitli olarak piyasaya sürülecek olan yeni bir kredi kartı üzrinde çalıştığını duyurdu.

09.08.2019 17:16 Goldman Sachs ve Apple işbirliğinden yeni kredi kartı
– Yatırım Bankası Goldman Sachs, Apple ile birlikte yüksek faizli kredi puanı olan müşterilerine yönelik velimitli olarak piyasaya sürülecek olan yeni bir kredi kartı üzrinde çalıştığını duyurdu.
Konuya yakın kaynaklar, Goldman Sachs'ın incelemesinden geçen iPhone kullanıcılarının da Apple Card adı verilen karta başvurabileceği belirtirken, Goldman Sachs'ın projede yazılım firması Provenir ile birlikte çalıştığı duyuruldu.
Kart'ın Ağustos ayının ilerleyen günlerinde başvurulara açılacağı belirtildi.



Goldman Sachs, Apple, Ekonomi

Kaynak: DHA

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