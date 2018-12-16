Samsun
'un Bafra
ilçesinde kayıkla göle açılan kişiden haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde balık avlamak amacıyla Derbent
Baraj Gölü'ne açılan Onur Özcan'ın (52) kayığını boş şekilde gören yakınları, çevrede arama yaptı.
Özcan'ı bulamayan yakınları, Bafra Jandarma
Komutanlığına haber verdi. Jandarma ekiplerinin Samsun Emniyet Müdürlüğü
Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinden yardım istemesi üzerine dalgıç polisler, bölgede dalış gerçekleştirdi.
Yürütülen arama çalışmalarında Özcan'a dair bir bulguya ulaşılamadı.
Çalışmalara, yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Çalışmalara AFAD
ile sağlık ekipleri de destek verdi.
Onur Özcan'ın yakını Sebahattin Orta, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının kendilerine Özcan'ın kayığının başıboş şekilde kapaklara kadar gittiğini söylemeleri üzerine harekete geçtiklerini söyledi.
Motorlu kayıkla Özcan'ın kayığının yanına kadar gittiklerini anlatan Orta, "Kayığın boş olduğunu gördük. Kayığı kenara çekip yetkililere haber verdik. Kayıkta küreklerin biri de yoktu." dedi.
Derbent,Samsun,Bafra
16 Aralık 2018 Pazar 01:57