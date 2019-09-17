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Göle'de çalınan hayvanlar Kars'ta yakalandı

Ardahan'ın Göle ilçesi Senemoğlu köyünde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

17.09.2019 11:56Göle'de çalınan hayvanlar Kars'ta yakalandı
Ardahan'ın Göle ilçesi Senemoğlu köyünde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

8 Eylül 2019 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesi Senemoğlu Köyünde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayında çalınan Büyükbaş hayvanların 7 adedi İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube müdürlüğü ve Göle İlçe

Jandarma Komutanlığının yaptığı koordineli çalışma neticesinde Kars ili Susuz ilçesinde bir araçta yapılan arama sonucu ele geçirildi.

Bulunan büyükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olayda bir şahıs ise gözaltına alındı. - ARDAHAN

Jandarma, Ardahan, Kars, Göle, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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