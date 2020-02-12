Haberler » Güncel » Göle'de eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu - Haber

Göle'de eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu

Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

12.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:05Göle'de eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu
'ın ilçesinde eksi 28 derecede püskürtülen sıcak su havada dondu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
'nin en soğuk illeri arasında bulunan Ardahan günlerdir soğuk havanın etkisi altında. Buz kente dönen Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.
Çıldır gölü üzerinde de atlı kızakların geçişi esnasında püskürtülen sıcak su havada dondu, ortaya tabloluk bir görüntü çıktı.
(İHA)

Türkiye, Ardahan, Göle, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
10:09  Trabzonspor DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor DG Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor DG Sivasspor hangi kanalda?
10:09  Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı şifresiz mi?
12.02.2020 11:56:05