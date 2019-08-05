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Göle devrilen traktörü DALKO kurtardı

Köyceğiz Çandır Mahallesinde göle devrilen traktör, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) görevlilerince gölden çıkarıldı.

05.08.2019 14:25 Göle devrilen traktörü DALKO kurtardı
Köyceğiz Çandır Mahallesinde göle devrilen traktör, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) görevlilerince gölden çıkarıldı.

Çandır Mahallesi Alagöl mevkiinde Tuncer Uysal'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile göle devrildi.

Sürücü Uysal kendisini traktörün üzerinden atarak traktörle birlikte göle düşmekten son anda kurtuldu.

Görenlerin haber vermesi ile bölgeye acil yardım ekipleri ile birlikte DALKO ekipleri de ulaştı. DALKO'ya ait tekne ve kepçe yardımı ile traktör gölden çıkarıldı.

DALKO Başkanı Arif Yalılı; "Çandır Mahalle halkımızdan Tuncer Uysal'ın kaza yaparak traktörünün göle uçtuğunu haber alır almaz hemen ekiplerimizi yönlendirdik. Traktörü gölden çıkardık. Tuncer Uysal'ın yara almadan kurtulmuş olması tesellimizdir. DALKO olarak vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısında her zaman yanındayız. Geçmiş olsun." dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MUĞLA

Tuncer Uysal, Köyceğiz, Çandır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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