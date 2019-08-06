Haberler» Güncel» Haber

Göle giren İranlı kardeşlerden 1'i boğuldu, 3'ü kurtarıldı

MALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kardeşten Yasemin Amerikahali (10), boğuldu 3'ü ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

06.08.2019 15:38 Göle giren İranlı kardeşlerden 1'i boğuldu, 3'ü kurtarıldı
MALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kardeşten Yasemin Amerikahali (10), boğuldu 3'ü ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Merkez ilçe Battalgazi'de bulunan Atabey İskelesi'ne ailesiyle gelen İran uyruklu Yasemin Amerikahali, Rana Nourzeh, Maria Nourzeh ve ismi henüz öğrenilemeyen kardeşler serinlemek için Karayakaya baraj gölüne girdi. Bir süre sonra 4 kardeş çırpınmaya başladı. Çevredekiler suya atlayarak 3 kardeşi kurtardı fakat Yasemin Amerikahali gözden kayboldu. Sudan çıkarılan 3 kardeş hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi dalgıçları ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçların yarım saatlik çalışmasıyla küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Battalgazi, Atabey, İran, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:36   ESENYURT'TA 117 SURİYELİ GÖÇMEN ÜLKELERİNE UĞURLANDI
16:36   ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI 3. GÜNÜNDE
16:36   DHA DIŞ- Köpeğin 'yürüyüş inadı' milyonları güldürdü
16:35   GMİS, TTK ve MTA'DA grev kararını aldı
16:35   DHA DIŞ- Köpeğin 'yürüyüş inadı' milyonları güldürdü
16:35   Beykoz'da denize giren genç kayboldu
16:35   FETÖ sanığı eski subaya 9 yıl hapis