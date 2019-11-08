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Gölet Daha Kullanışlı Hale Getirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal bölgelerde bulunan vatandaşların gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

08.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:05 Gölet Daha Kullanışlı Hale Getirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 'in Benlieli Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik ve onarım çalışması yaparak, hayvan içme suyu göletinin daha kullanışlı hale gelmesini sağladı.

Özellikle hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlara destek olmak amacıyla yapılan hayvan içme suyu göletlerinin temizlik, bakım ve onarımlarını yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes'in Benlieli Mahallesi'nde bulunan ve 800 küçükbaş, 260 büyükbaş hayvanın faydalandığı gölette temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı. Hem mahallede bölgede bulunan çiftlik hayvanlarının hem de yaban hayvanlarının içme suyu ihtiyacını karşılayan göletin zaman içinde saz bitkisi ile kaplanmış olması hem de su tutma kapasitesinin azalmasından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarı tarafından yapılan başvuru sonrası gölette temizlik çalışması yaptı. Gölette yapılan temizlik çalışmasında gölet zemininde biriken balçık ve göletin etrafını saran saz bitkileri temizlenerek, gölet hayvanların rahat su içebilmeleri için kullanışla hale getirildi.


Gördes, Güncel

Kaynak: Bültenler

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