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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu

Eskişehir'de bir sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca araç gölete uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

08.09.2019 15:05

Eskişehir'de sürüsü Recep Tektaş önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca aracı gölete uçtu. Suya düşen otomobilde yaralanan Recep Tektaş hastanede hayatını kaybetti. Otomobildeki Zahra Özbek ise yaralandı.

KÖPEĞİ KURTARMAK İSTERKEN GÖLETE DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Sarısungur Göleti yakınlarında seyreden Recep Tektaş idaresindeki 26 E 7867 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Tektaş'ın hakimiyetini kaybetmesi ile yolun kenarında bulunan telleri aşan araç Sarısungur Göleti'ne düştü. Suya düşen otomobildeki yabancı uyruklu Zahra Özbek ile sürücü Recep Tektaş yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gölette bulunan otomobil ise çekici yardımıyla kenara çekildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu

Odunpazarı, Eskişehir, Gülpınar, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

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