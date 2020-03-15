Menü
Haberler ›› Güncel ››Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Güncel

Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, arkadaşıyla oyun oynarken dengesini kaybederek gölete düşen Dursun Ali Özhölçek (15) hayatını kaybetti.

15.03.2020 00:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:20

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, arkadaşıyla oyun oynarken dengesini kaybederek gölete düşen Dursun Ali Özhölçek (15) hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aşağı Esence Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan ve daha önce faaliyetini sonlandırdığı belirlenen kömür şantiyesi yakınındaki etrafı çevrili gölet kenarında oynayan iki arkadaştan Dursun Ali Özhölçek, dengesini kaybedip gölete düştü. Halil İbrahim A. (15) jandarma karakoluna giderek arkadaşı Özhölçek'in ayağının kayması sonucu suya düştüğünü, kurtarmak için suya girdiğini ancak bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Halil İbrahim A.'nın ihbarı üzerine olay yerine olay yerine jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmaları sonucu Dursun Ali Özhölçek'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Özhölçek'in cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Beyşehir, Konya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi? Güncel
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı