Gölete Düşen Araç Çıkarıldı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüzeyindeki buzun kırılması sonucu gölete düşen paletli araç göletten çıkarıldı.Yüksek gerilim hatlarının bakımını yapmak için dün Kale Göleti yakınlarına gelen Bingöl TEİAŞ ekibinin bulunduğu paletli araç, karla kaplı olması nedeniyle fark edilmemesi üzerine gölete düşmüştü.Araçtaki 2 kişinin kendi çabalarıyla kurtulmayı başardığı olayda gölete düşen aracın çıkarılması için dün başlatılan çalışmalar sonuç verdi.Paletli iş makinesiyle halat yardımıyla sudan çıkarılan araç çekici ile servise gönderildi.TEİAŞ ekibi kendilerine destek sunan Belediye Başkanı ve belediye ekiplerine teşekkür etti.