04.07.2019 23:05
Haberler» Güncel» Haber

Gölete düşen genç boğuldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gölete düşen genç boğuldu.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gölete düşen genç boğuldu.
İlçeye bağlı Kırca köyünde arkadaşlarıyla gölete giden Ramazan Ek (18), su kenarında otururken bir anda dengesini kaybederek gölete düştü.
Arkadaşları, Ek'i kurtaramayınca durumu Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden destek istedi.
AFAD ekipleri kıyıda ve su yüzeyinde arama yaptı. Aramalardan bir sonuç elde edilemeyince, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekibine haber verildi.
Bölgeye gelen dalgıç polisler su altındaki çalışmanın ardından Ramazan Ek'in cansız bedenine ulaştı.
AFAD ve dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Ek'in cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Gölete düşen genç boğuldu
Kaynak: AA
Sultandağı, Afyon, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:05   DİYARBAKIR Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu
00:04   Irak'ta gazetecileri tehdit eden komutan protesto edildi
00:02   Çaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandı
00:00   Kapadokya Balon Festivali muhteşem gösterilerle devam etti
00:00   Filenin Efeleri, yarı finalde
00:00   GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2019
23:54   - Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü