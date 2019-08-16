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Gölete giren genç boğuldu

Gölete giren genç boğulduMalatya'da, baraja giren Orhan Barışan (21), boğuldu.

16.08.2019 20:35
Gölete giren genç boğuldu
Gölete giren genç boğuldu
Malatya'da, baraja giren Orhan Barışan (21), boğuldu.
Merkez ilçe Battalgazi'deki Atabey iskelesine gelen Orhan Barışan, serinlemek için Karakaya Barajı'na girdi. Barışan, bir süre sonra suda çırpınarak, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihabrı ile olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi dalgıçları 1 saatlik aramanın ardından Barışan'ın cansız bedenine ulaştı. Genç adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Gölete giren genç boğuldu

Karakaya Barajı, Battalgazi, Malatya, Atabey, Güncel

Kaynak: DHA

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