Gölete giren genç boğuldu (2)

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.

05.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:56
Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.
Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi Kuş Tepesi bölgesinde arkadaşlarıyla piknik yapan Hacı Muhammet Uykun (16), serinlemek için Kılavuzlu Barajı göletine girdi.
Uykun'un gölette gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, polis ekiplerinden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekiplerince Uykun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Dalgıç ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu Uykun'u buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hacı Muhammet Uykun, kurtarılamadı. Gölete giren genç boğuldu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Haber
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