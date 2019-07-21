Haberler» Güncel» Haber

Gölete giren ikizler kayboldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren ikiz kardeşler kayboldu.

21.07.2019 18:25 Gölete giren ikizler kayboldu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren ikiz kardeşler kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Kemeliye Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki ikizler Eren ve Efe Erol ile Mehmet Aktaş, serinlemek için köydeki gölete girdi.
Eren'in bir süre sonra gölette gözden kaybolması üzerine ikizi Efe Erol kardeşini bulmak için suya daldı.
Efe'nin de bir süre sonra yüzeye çıkmamasının ardından Mehmet Aktaş, sudan çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar, ikizlerin bulunması için arama çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA
Alaşehir, Manisa, EFE, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:34   Park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaralandı
18:33   KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞ ARAMAYA ÇIKAN KADININ CESEDİ AVCILAR'DA SAHİLE VURDU
18:32   15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
18:30   Ukrayna'daki erken genel seçim - KİEV
18:30   Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
18:29   ERDOĞAN'DAN SÜLEYMAN ARİF EMRE'NİN OĞLUNA TAZİYE TELEFONU
18:29   Kırıkkale'de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse Kırıkkale'de konuştu