09.07.2019 19:21
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Gölete sazan yavrusu bırakıldı

Gölete sazan yavrusu bırakıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gölete toplam 3 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gölete toplam 3 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu, Su Ürünleri Müdürlüğü'nden temin edilen 3 bin adet sazan balığı yavrusu, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegazili Köyü göletine bırakıldı.

Yavru balıkların anaç hale gelmesi için 3 yıllık bir süre gerektiğinden özellikle balıklandırma yapılan göletlerin korunması ve sürdürülebilir avcılık yapılması gerektiği vurgulandı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
İlçe Tarım Müdürlüğü, Sungurlu, Çorum, Güncel

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