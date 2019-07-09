Gölete sazan yavrusu bırakıldı

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'un Sungurlu
ilçesinde gölete toplam 3 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu, Su Ürünleri Müdürlüğü'nden temin edilen 3 bin adet sazan balığı yavrusu, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegazili Köyü göletine bırakıldı.
Yavru balıkların anaç hale gelmesi için 3 yıllık bir süre gerektiğinden özellikle balıklandırma yapılan göletlerin korunması ve sürdürülebilir avcılık yapılması gerektiği vurgulandı. - ÇORUM