Göletlerden Ekonomiye 12,8 Milyon Liralık Katkı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:08



06 Aralık 2018 Perşembe 16:08

Bayburt'ta, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) yaptırılan iki göletin ekonomiye yıllık 12 milyon 800 bin lira katkı sağlayacağı bildirildi.DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bayburt'un Akşar ve Çayırözü köylerinde önceki yıllarda inşasına başlanan iki göletin yapımının tamamlandığı belirtildi.Akşar ve Çayırözü köylerindeki göletlerin, tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı Bayburt'ta ekonomiye de ciddi katkıları olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Mehmet Aslan Göleti 19 bin 310 dekar zirai tarım arazisini suyla buluşturacak. Yine Mehmet Aslan Göleti ekonomiye yıllık 11 milyon 500 bin lira katkı sağlayacak. Çayırözü Göleti ise bin 880 dekar zirai tarım arazisini su ile buluştururken ekonomiye de yıllık 1 milyon 300 bin lira katkı sağlayacak."