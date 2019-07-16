16.07.2019 14:24
Haberler» Güncel» Haber

Göletlere 13 bin yavru balık bırakıldı

Göletlere 13 bin yavru balık bırakıldı

Beypazarı Tarım Orman Müdürlüğü ilçe genelinde bulunan göletlere 13 bin yavru balık bıraktı.

Beypazarı Tarım Orman Müdürlüğü ilçe genelinde bulunan göletlere 13 bin yavru balık bıraktı.
İlçe Gıda Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı çevresinde bulunan göletlerden Eğriova Yaylası'ndaki gölete 20 bin, Öküzçayırı Göleti'ne 2 bin, Kerbanlar Göleti'ne 2 bin, Karaşar Çukurören Göleti'ne 2 bin, Avdan Yaylası'ndaki Avdan Göleti'ne 5 bin olmak üzere 4-5 gram ağırlığında toplamda 13 bin balık bırakıldı.
İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, göletlerdeki balık popülasyonunu artırma kapsamında göletlere balık bıraktıklarını söyledi.
Ekici, bu yıl göletlere bırakılan balık yavruları 4-5 yıl sonrasında 40 santim boya ulaşacaklarını belirtti.
Kaynak: AA
Beypazarı, Karaşar, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:59   KADIKÖY'DE YERDE YATAN KÖPEĞİ TEKMELEDİ; BİN 763 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ
17:58   Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:58   TUGFO müzikseverlerle buluşacak
17:58   Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek
17:57   Milli Piyango Genel Müdürü Uçar: Talihli geldiği anda işlemlerini başlatacağız
17:56   Mürettebatı kaçırılan geminin makinisti: Sabaha kadar nöbet tuttuk
17:55   KARAMAN Polis baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı