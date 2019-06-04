Gölette balık avlarken boğuldu

UŞAK'ın Eşme
ilçesinde balık tutmak için girdiği gölette kaybolan Topal'ın (69) cesedini dalgıçlar çıkarttı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Eşme'deki Takmak Göleti'nde meydana geldi. Arkadaşı Hüseyin Özcan
(60) ile birlikte attıkları ağı toplamak için gölete giren Ahmet Topal
, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ile polis dalgıç ekiplerince yapılan aramada Özcan'ın izine rastlanamadı. Sabah
saatlerinde İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden çağrılan dalgıç ekibi, Topal'ın cesedini bularak göletten çıkardı. Topal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Uşak
Kaynak: DHA
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