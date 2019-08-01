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Gölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuş (2)

TOPRAĞA VERİLDİLERSamsun'un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde girdikleri gölette cansız bedenleri bulunan Adem (14), Giray (16), Turan Besler (17) adlı kuzenler için Altınkaya Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

01.08.2019 14:48 Gölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuş (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde girdikleri gölette cansız bedenleri bulunan Adem (14), Giray (16), Turan Besler (17) adlı kuzenler için Altınkaya Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Evlerinin önünde helallik alınması sırasında çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Giray'ın babası İdris, Turan'ın babası Mehmet ve Adem'in babası Memduh Besler taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken aile fertlerine yakınları destek oldu.Kılınan namazın ardından cenazeler Kirazlık Mezarlığı'na defnedildi.



Altınkaya, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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