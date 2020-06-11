Gölette boğulan dayı ve yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde fotoğraf çektirdiği sırada gölete düşen yeğenini kurtarmak için arkasından suya atlayan dayı yeğeni ile birlikte boğularak hayatını kaybetti.

Gölette boğulan dayı ve yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı
11.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:15
Denizli'nin Kale ilçesinde fotoğraf çektirdiği sırada gölete düşen yeğenini kurtarmak için arkasından suya atlayan dayı yeğeni ile birlikte boğularak hayatını kaybetti. Dayı ve yeğenin cansız bedenleri balık adamların uzun süren çalışmasıyla göletten çıkarıldı.

Olay, Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Sulama Baraj göletinde meydana geldi. İddiaya göre, aile üyeleri ile piknik yapmak amacı ile gölet kenarına giden 11 yaşındaki Gülsüm Moyuk fotoğraf çektirmek için göletin yanına gitti. Moyuk bilinmeyen bir sebeple suya düştü. Yeğeninin suda çırpındığını gören dayısı Tunahan Nazalı (22) ise yeğenini kurtarmak için suya atladı. Ancak dayı da akıntıya kapılarak suda boğularak gözlerden kayboldu. Durumu gören diğer aile üyeleri ise 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen su altı arama ekipleri botlarla gölete girdi. Balık adamlar aralıklarla dalış yaparak dayı ve yeğenin cansız edenlerine ulaştı.

Arama çalışmaları esnasında aile üyeleri ise sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Göletten çıkarılan dayı ve yeğenin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayabaşı, Denizli, Kale, 3. Sayfa, Haber

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