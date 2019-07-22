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Gölette boğulan ikizler defnedildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gölette boğulan ikiz kardeşler yan yana toprağa verildi.

22.07.2019 19:09
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gölette boğulan ikiz kardeşler yan yana toprağa verildi.
Kemaliye Mahallesi'nde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Efe ve Eren Birol'un İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından evlerine getirildi.
İkizlerin evlerinde dua edildi, helallik alındı.
Daha sonra Çarşı Camisi'ne götürülen ikizler, ikindi namazının ardından Kemaliye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
İkizlerin annesi Aliye Birol, gözyaşlarına hakim olamadı.
Törene katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aileye başsağlığı diledi.
Cenaze törenine CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekir Başevirgen, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve mahalle sakinleri katıldı. Gölette boğulan ikizler defnedildi
Kaynak: AA
Adli Tıp Kurumu, Alaşehir, Kemaliye, Manisa, Güncel

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