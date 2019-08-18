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Gölette erkek cesedi bulundu

Gölette erkek cesedi bulundu Çanakkale Küçüklü Göleti'nde erkek cesedi bulunduÇANAKKALE - Çanakkale Çan İlçesine bağlı Küçüklü Göleti'ne bir erkek cesedi bulundu.

18.08.2019 17:57
Gölette erkek cesedi bulundu
Gölette erkek cesedi bulundu
Çanakkale Küçüklü Göleti'nde erkek cesedi bulundu
ÇANAKKALE - Çanakkale Çan İlçesine bağlı Küçüklü Göleti'ne bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çan ilçesine bağlı Küçüklü Göleti'ne balık tutmaya gelen gençler, suyun yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, 112 ekipleri ve Çan Belediyesi itfaiye ekipleri göl kenarında kayalık bölgede bulunan cesedi kıyıya çıkardılar. Yapılan inceleme sonucu cesedin Faruk Ü. olduğu öğrenildi. Cesedin çıktığı bölgenin yanında balık tutma malzemeleri bulunurken, şahısın ailevi sorunları olduğu, 2 gün önce de eşinin evi terk ettiği öğrenildi. Şahsın göğüs kısmında hafif derecede yanık olması dolayısıyla intihar mı yoksa dengesini kaybederek düşme sonucumu mu öldüğü yapılan otopsi sonucu belirlenecek. Şahsın cesedi olay yerine gelen savcının kontrolü sonrası Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Gölette erkek cesedi bulundu

Çanakkale, Çan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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