Haberler » 3. Sayfa » Gölette erkek cesedi bulundu - Haber

Gölette erkek cesedi bulundu

Kırşehir'de gölette bir erkek cesedi bulundu.

13.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:31Gölette erkek cesedi bulundu
'de gölette bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Güzler Evcil Hayvan Parkı yakınlarında bir gölette suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve cesedin Ö.K.'ye (65) ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:01 Kocaeli'deki silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
20:53 Kaldırımda bekleyen adamı bacağından vurdu
20:34 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:23 Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı
20:27 Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi
18:57 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
17:22 Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
17:11 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 21:03:06