14.06.2019 09:09
Haberler»Güncel » Haber

Gölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldı

Gölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldı

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Toparlak Mahallesi'nde girdiği gölette mahsur kalan ineği, itfaiye ekibi kurtardı.

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Toparlak Mahallesi'nde girdiği gölette mahsur kalan ineği, itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, merkez Aziziye ilçesine bağlı Toparlak köyünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Köydeki sulama göletine giren inek mahsur kaldı. İneğin kurtarılması için vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Yaklaşık 3 saat sudan çıkmaya çalıştığı için yorgun düşen ineği kurtarmak için bir itfaiye görevlisi can yeleği giyerek gölete girdi. Görevlinin ineğe bağladığı halatı kıyıda bekleyen arkadaşları ve vatandaşlar çekti. İtfaiye ekipleri, ineği kıyıya çıkardı.


- Erzurum
Kaynak: DHA
Erzurum, İtfaiye, Aziziye, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:40 Pendik'te fabrika yangını: 1 yaralı
09:40 Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi
09:40 İZMİR AKUT'un kahraman babaları
09:40 Çavuşlu ve Çıraklı arasındaki köprü yenileniyor
09:39 Avrupa piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif yükseldi
09:39 DHA DIŞ - Kıbrıs'taki 'seri cinayet'te yürek yakan diyalog
09:39 Hırsızın iş kazası...Soymaya geldi demir parmaklıkta asılı kaldı
09:39 Adana'da uyuşturucu operasyonu
09:39 Seydişehir'de belediye çalışmaları
09:38 İrem Su'nun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis
09:38 - İsrail Gazze'yi Vurdu
09:38 Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı
09:38 'Seri Cinayet'te yürek yakan diyalog
09:37 Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor